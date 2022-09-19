Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Salon: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Hakemler: Ömer Sarı, Derya Çelik, Mustafa Çeltiker
Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy 2, Ecem Kazar 6, Niray Sena Aral 7, Yaren Gündüz 8, İlknur Yıldızhan Çetin 18, Fatma Ata 5, Fluker 5, Hilal Bayraktar, Hilal Ertaş, Sevda Esenler Tunçluer
Tarsus Belediyespor: Ebru Torun, Nihal Güngör Yıldırım 8, Yağmur Bul 12, Hande Kuzu 12, Goodlett 22, Dilara Tongar, Melis Sağdıç
1. Periyot: 15-18
Devre: 27-26
3. Periyot: 35-40
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 mağlup eden Tarsus Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
Tarsus Belediyespor'un kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Lize Karaboğa Kaptan ve Gökhan Dinçer verdi.