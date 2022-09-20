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Eskişehir'deki adrenalin dolu hava gösterilerini yaklaşık 60 bin kişi takip etti

AA

Eskişehir'deki adrenalin dolu hava gösterilerini yaklaşık 60 bin kişi takip etti

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 17-18 Eylül'de düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" etkinliğine katılan pilot ve paraşütçülerin nefes kesen gösterilerini yaklaşık 60 bin kişi izledi.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilen gösterilerin bu yıl 7'ncisi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ ile yerli ve yabancı pilotlar hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in kırmızı renkli "Pitts S2-B", hava yarışı pilotu Daniel Genevey'in Extra 330 SC, Andy Goodall'ın da T-6 Texan uçaklarıyla sundukları performanslar, kokpit önündeki ve kanatlardaki aksiyon kameralarıyla kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımı'nın atlayışlarının ardından hava el ele tutuşup, oluşturdukları halkanın ardından paraşütlerini açarak alana inişleri ile yaşları 70'in üzerinde olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Doğan Müjdat Süzen'den oluşan"Deli Anlılar" paraşüt ekibinin uçaktan atlayışları da görüntülendi.

- Uçağın kanadında yürüyüş

İsviçreli Danielle Del Buono'nun, pilot eşi Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçak gökyüzünde süzülürken kanadında yürüdüğü anlar da kuyruktaki aksiyon kamerasına yansıdı.

Kokpitten çıkan Danielle Del Buono'nun uçağın üzerindeki özel aparata kendini bağlaması ve uçağın ters hareket ettiği sırada izleyicileri selamlaması görüntülendi.

- Sivrihisar Hava Gösterileri 2022'yi yaklaşık 60 bin kişi izledi

Sivrihisar Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk Dergin, AA muhabirine, "Sivrihisar Hava Gösterileri"nin Kovid-19 salgını nedeniyle 2 senenin ardından ilk kez seyircili olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Bu yılki etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Dergin, şöyle konuştu:

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022'de iki gün boyunca yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirildi. Adeta nefes kesen gösterileri bu yıl yaklaşık 60 bin seyirci takip etti. İzleyiciler, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtlarını gökyüzünde takip etme fırsatı yakaladı, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen wing walking (kanat üzerinde akrobasi) gösterisine de tanıklık etti. Türkiye'nin gururları SOLOTÜRK ve HÜRKUŞ da harika gösteriler sundu. ACT Hava Yolları sponsorluğunda Semin Öztürk Şener ise izleyenlere iki gün boyunca unutulmaz akrobasi gösterisi yaptı. Yerli ve yabancı pilotlar ile paraşütçülere Sivrihisar Hava Gösterileri'ne katıldıkları için şükranlarımızı sunuyorum."

Senan Öztürk Dergin, gösteriler boyunca özveriyle çalışan ekibe ve izleyicilere de teşekkür etti.

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