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Sivrihisar'ın kurtuluşunun 101. yılı, Zaimağa Konağı'ndan başlayan yürüyüşle kutlandı

AA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 101. yılı, Zaimağa Konağı'ndan başlayan yürüyüşle kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Garnizon Komutanı Albay Ali İnci, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer, tarihi Zaimağa Konağı'ndan mehteran eşliğinde Hükümet Konağı önündeki tören alanına yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, törende yaptığı konuşmada, Sivrihisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında 24 Mart 1922'de Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısına değinen Avcı, şöyle devam etti:

"O savaş şartlarında meşruiyet ve istişarenin ne kadar önde tutulduğunu, bu Zaimağa Konağı'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısı açıkça gösteriyor. Aslında Gazi Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve başkomutanlık verilmiş ama yine de İtilaf Devletleri'nin ateşkes çağrısına tek başına cevap vermiyor. Bakanlar kurulunu ilk ve son defa Ankara dışında, o savaş şartlarında öyle gerektiği için burada, Sivrihisar'da Zaimağa Konağı'nda topluyor. Günlerce müzakere ediliyor. Sadece bakanlar kuruluyla değil aynı zamanda o dönemin Sovyetler Birliği ve Azerbaycan Dışişleri büyükelçisinin katılımıyla şartlar değerlendiriliyor ve gerekli cevap bakanlar kurulu tarafından alınıp tebliğ ediliyor."

Avcı, Sivrihisar'da, Türkiye'de örneği pek olmayan bir şehir restorasyonu ve renovasyonunun yapıldığını dile getirdi.

Bir şehrin adeta küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Avcı, "Kaldırımlarından tarihi eserlerinin muhafazasına, ihyasına kadar Sivrihisar, gerçekten dünyanın merkezi olduğunu kanıtlayacak. Bir diriliş hamlesini burada, Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü'nün önderliğinde, liderliğinde gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Sivrihisar'a her gelişimizde bir önceki yıla göre yapılanları, yenilerini görüyoruz. Yeni yeni alanların açıldığını, yeni ihya hareketleri yapıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Milletvekili Sazak ile Belediye Başkanı Yüzügüllü'nün de katılımcılara hitap ettiği tören, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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