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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivrihisar'da çiftçiye ve hayvan üreticisine destek

AA

Sivrihisar'da çiftçiye ve hayvan üreticisine destek

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki çiftçiyi ve hayvan üreticisini projeleriyle destekliyor.

İlçede son bir yıl içinde Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve stratejik ürün olan buğdayın ekim alanlarının genişletilmesi için 304 çiftçiye 7 bin dekar alanda yüzde 75 hibeli 140 ton sertifikalı "Reis" çeşidi buğday tohumu dağıtımı sağlandı.

Eskişehir'de Kanola Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Sivrihisar'da 32 çiftçiye 2 bin 370 dekar alanda kanola yetiştiriciliği amacıyla yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtımı yapıldı ve ekimi sağlandı. 250 dekar alanda 5 çiftçiye yüzde 100 hibeli Macar fiği tohumu sağlanarak ekilmesi gerçekleştirildi.

Nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla Koçaş Mahallesi'nde 27 çiftçiye 300 dekar alanda yüzde 100 hibeli sertifikalı nohut tohumu ve leonardit gübresi temin edilerek ekildi.

Hayvan gübresinin tarlalarda kullanılmasını sağlamak amacıyla 2 katı gübre dağıtma makinesi yüzde 100 hibeli olarak Paşakadın ve Nasrettin Hoca mahallelerinin kullanımına sunuldu.

- Şeker pancarı damlama yöntemiyle sulanacak

Su tasarrufu amacıyla 108 dekar alanda 6 çiftçiye şeker pancarında damlama sulama sistemi yüzde 100 hibeli olarak önümüzde sezon kullanımıma sunulmak üzere temin edildi. 500 dekar alanda 33 çiftçiye yüzde 100 hibeli organik gübre ve buğday tohumu dağıtımı ekim ayı içinde yapılacak.

Kadın çiftçilere yönelik 500 metrekare alanda sera kurulumu yapılıp, burada üretilecek ürünlerin kurutulması amacıyla raflı sistemli kurutma ünitesi hibe edildi.

İlçede 100 dekar mera alanında mera ıslahı amacıyla tuz çalısı dikimi gerçekleştirildi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve seracılık alanında uzman ekiplerce uygulamalı eğitim verilmesi, rüzgar erozyonunun önlenmesi amacıyla 5 kilometre uzunluğunda rüzgar perdesi uygulanması planlandı.

Kırsal Kalkınma Hibe Desteklemesi kapsamında 50 çiftçi yüzde 50 hibeli tarım alet ve makine ekipman almaya hak kazandı.

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