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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama:

AA

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama:

BURSA (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, programların bitiminin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti teşkilâtlarının her daim diri ve sahada olduğunu belirten Başkan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Saha çalışmalarımıza ara vermeksizin son hız devam ediyoruz. 2023’e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir programlarımız kapsamında Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’ı, MKYK Üyelerimizi ve çok sayıda milletvekilimizi teşkilâtımızla birlikte şehrimizde ağırladık. Gece saatlerine kadar devam eden programlarımızı yoğun katılımla icra ettik."

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde düzenledikleri programların yanı sıra diğer 12 ilçede de programlar tertiplediklerini dile getiren Çalışkan "MKYK üyelerimizin ve milletvekillerimizin katılımlarıyla dış ilçelerimizde eş zamanlı olarak teşkilat ziyaretleri, 3 kademe mahalle başkanları toplantıları, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelinerek, talep ve sıkıntılara dair sohbet edildi. Toplam 14 ilçede, MKYK üyelerimizin ve milletvekillerimizin katılımlarıyla birlikte eş zamanlı programlar icra edebilmek kolay iş değil. Bu denli geniş kapsamlı programları zaten yaparsa AK Parti yapar. Programlardan alnımızın akıyla çıkmak kıymetli teşkilâtımızın sayesinde. Her bir teşkilat mensubu dava arkadaşıma emekleri ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehirde merkezinde ve ilçelerde gün boyu devam eden programlara; Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MKYK Üyeleri Ayhan Salman, Mehmet Ali Zengin, Metin Tarhan, Lütfiye Selva Çam, Sevan Sıvacıoğlu, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve civar illerden çok sayıda milletvekili ile İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, 14 ilçe başkanı ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.


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