Eskişehir'de özel gereksinimli gençler ile gönüllüler arkadaş olacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, özel gereksinimli gençlerle, özel gereksinimi olmayan gençlerin arkadaşlık kurması için oluşturulan "Best Buddies Türkiye" projesinin tanıtımı yapıldı.
Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda Best Buddies Türkiye Koordinatörü Hasan Barış Uz, Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan, Best Buddies Türkiye'nin arkadaşlık elçisi Nurten Ural projeyi tanıtarak, temsilcilerden destek istedi.