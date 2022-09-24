Eskişehir'de sigortacılık sektörüyle ilgili toplantı düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneğinin düzenlediği programda sigortacılık sektörünün durumu ele alındı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Canan Özçamur, sektörde çözüm bekleyen sorunların olduğunu söyledi.

Hem yerel hem de ulusal alanda meslek üyelerine yönelik çeşitli çalışmalar yapacaklarını anlatan Özçamur, "Hepimizin menfaati doğrultusunda başarılı olacağımızı umut ediyorum. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve sponsorlara teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ve diğer ilgililer katıldığı etkinlikte, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Adnan Çelik, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Ayhan Gençal da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket töreni ve panel gerçekleştirildi.

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