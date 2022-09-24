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AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi

AA

AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Özcan ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesine ilişkin eleştiride bulundu.

Huzur Mahallesi muhtarlığı önünde gazetecilere açıklamada bulunan Çalışkan, Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde Odunpazarı Belediyesi tarafından herhangi bir çalışma yapılmamasını eleştirdi.

Bölgedeki çalışmalar için vatandaşlarla anlaşma zamanının geldiğinin altını çizen Çalışkan, "Bunu bir an önce hızlandırıp yapmamız lazım. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nin 2. etabının bir an önce hayata geçmesini istiyoruz." dedi.

- "Belediyeyi icraata davet ediyoruz"

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özcan ise 2010 yılında Huzur, Erenköy, Alanönü ve Karapınar mahallelerini kapsayan Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nin bir bölümünün dönemin Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı'nın TOKİ ile yaptığı iş birliği protokolüyle tamamlandığını anımsattı.

Mevcut Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 2014 yılında TOKİ ile iş birliğinden vazgeçtiğine değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Belediye kendini sahadan çekince projenin ikinci etabı maalesef ortada aldı. Sayın Kazım Kurt'a imar yapma yetkisi verildi. Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde Karapınar ve Alanönü'nün hepsi gecekondu önleme bölgesine giriyor fakat Erenköy ve Huzur mahallelerinde bölgeye girmeyen metruk adalar var. 'Burada aynı imarı uygulayın TOKİ'yi beklemeyin. Burayı dönüştürelim. Ondan sonra madem dönüşebiliyorsa devamını sağlayalım.' dedik. Onlar da dediler ki 'Yok. Önce onu yapalım, burayı ona uyduralım.' dediler. Burada siyasal birtakım argümanlarla bu konunun bu zamana kadar sürünmesinde ve bundan sonra da sürüncemeye kalmasındaki şahıs, Odunpazarı Belediye Başkanıdır. Laf yerine icraat üretin. Belediyeyi icraata davet ediyoruz."

- "Kanayan yaranın durdurulmasını ve çalışmanın başlatılmasını istiyoruz"

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar da Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'ndeki sorunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Kurt'un konuyla ilgili gerekli adımları atmamakta ısrar ettiğini söyleyen Acar, "Mesele burada herhangi bir siyasi partinin çalışması veya bir hizmeti getirmesi değil, esas olan burada yaşayan vatandaşların mağduriyetin giderilmesidir. Biz bu konuda her türlü çözüme hazır olduğumuzu, kendilerinin de destek vermesi halinde çözüm üretme konusunda gerekli girişimlerde bulunacağımızı defalarca söyledik. Yapılmış olan protokol çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi'nin almış olduğu bir yetki devri söz konusuydu. Maalesef aradan geçen yaklaşık 4 yılda herhangi bir adım atılmamıştır. Dolayısıyla biz yine buradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli girişimlerde bulunarak bu konu üzerinde Meclis'te milletvekillerimizi ziyaret edip onlara bu konuyu aktarmamız karşısında ve İl Başkanımız, Grup Başkanvekilimizle birlikte TOKİ Başkanı yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda burada herhangi bir sorunun kalmadığını ve bir daha sorun yaşanmayacağı taahhüdünü aldıktan sonra artık Odunpazarı Belediyesinin buradaki projeyi başlatmasını talep ediyoruz. Buradaki kanayan yaranın durdurulmasını ve çalışmanın başlatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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