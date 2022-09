AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "2023'e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programı kapsamında AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği'nin açılışının yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eskişehir merkez ve 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen "Şehir buluşmaları Eskişehir" etkinliğinin Tepebaşı ilçesindeki kısmına AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, MKYK Üyesi Mehmet Ali Zengin, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, il ve ilçe kadın kolları, gençlik kolları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Temsilciliğin açılışında konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu şu değerlendirmede bulundu:

"2023'e doğru şehir buluşmaları Eskişehir programı kapsamında her ilçemizde programlar yapılmakta. Biz de bu anlamda 'Hedef 2023' diyerek, bismillah dedik ve başladık. İlk mahalle temsilciliğimizi kısa bir süre önce Sütlüce, Yeşiltepe, Esentepe mahallerimiz için açmıştık. Rabbim nasip etti, bugün de ikinci mahalle temsilciliğimizi Çamlıca Mahallesi'nde açıyoruz. Durmadan yorulmadan ak davamız için çalışan, emek veren teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte ikinci mahalle temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Bugün bu kalabalık bu coşku gösteriyor ki AK Parti gümbür gümbür sahada. Tepebaşı teşkilatımız ilçemizin her bir köşesin de. Kapı, kapı, gönül gönül, meydan meydan sahada olmaya da bundan sonra devam edecektir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Allah nasip ederse Tepebaşı'mızın her mahallesinde mahalle temsilciliklerimiz olacak, teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Tepebaşı'mızın her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyor ve görüyorum."​​​​​​​

