AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açıldı

AA

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "2023'e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programı kapsamında AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı Çamlıca Mahalle Temsilciliği'nin açılışının yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eskişehir merkez ve 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen "Şehir buluşmaları Eskişehir" etkinliğinin Tepebaşı ilçesindeki kısmına AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, MKYK Üyesi Mehmet Ali Zengin, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, il ve ilçe kadın kolları, gençlik kolları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Temsilciliğin açılışında konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu şu değerlendirmede bulundu:

"2023'e doğru şehir buluşmaları Eskişehir programı kapsamında her ilçemizde programlar yapılmakta. Biz de bu anlamda 'Hedef 2023' diyerek, bismillah dedik ve başladık. İlk mahalle temsilciliğimizi kısa bir süre önce Sütlüce, Yeşiltepe, Esentepe mahallerimiz için açmıştık. Rabbim nasip etti, bugün de ikinci mahalle temsilciliğimizi Çamlıca Mahallesi'nde açıyoruz. Durmadan yorulmadan ak davamız için çalışan, emek veren teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimiz ile birlikte ikinci mahalle temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Bugün bu kalabalık bu coşku gösteriyor ki AK Parti gümbür gümbür sahada. Tepebaşı teşkilatımız ilçemizin her bir köşesin de. Kapı, kapı, gönül gönül, meydan meydan sahada olmaya da bundan sonra devam edecektir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Allah nasip ederse Tepebaşı'mızın her mahallesinde mahalle temsilciliklerimiz olacak, teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Tepebaşı'mızın her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyor ve görüyorum."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu adliyede
YEREL HABERLER Ev basıp, akrabalarını öldüren baba ve 2 oğlu ...
Uydu vericileriyle takip edilen küçük akbabaların göç rotası ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Uydu vericileriyle takip edilen küçük akbabaların göç ...
Aracında 500 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Aracında 500 uyuşturucu hapla yakalandı
Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi ...
Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü
YEREL HABERLER Baba ve oğulları, ev basıp 2 akrabalarını öldürdü
Hurda metallerden yaptığı heykellerle Başkent Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak
YEREL HABERLER Hurda metallerden yaptığı heykellerle Başkent Kültür ...
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi" projesi eleştirisi
YEREL HABERLER AK Parti'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a ...
Eskişehir'de sigortacılık sektörüyle ilgili toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de sigortacılık sektörüyle ilgili toplantı ...
Eskişehir'de özel gereksinimli gençler ile gönüllüler arkadaş olacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de özel gereksinimli gençler ile gönüllüler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.