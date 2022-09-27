Eskişehirli öğrencilerden Atatürk evine ve Selanik Başkonsolosluğuna ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Odunpazarı 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu öğrencileri Erasmus+ "Su Dostu Okullarla Geleceğe Umut Oluyoruz" projesi kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle gerçekleştirdikleri Selanik Öğrenci Hareketliliği'nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ile Selanik Başkonsolosluğunu ziyaret etti.



Öğrenciler, su dostu okul iyi örnek uygulamalarının paylaşımı, su dostu eğitim uygulamalarının okullara entegrasyonu, kültürlerarası farkındalığın arttırılmasını amaçlayan proje kapmasında gittikleri Selanik'te eğitim hayatları boyunca ders kitaplarından resimlerini gördükleri Atatürk'ün evini yakından görünce duygulandı. Türkiye’den katılımcı 6 öğrenciye Okul Müdürü Nurettin Ateş, Yunanistan ve Sırbistan'dan da birer okulun ortak olduğu projenin koordinatörü Reyhan Tuna ve sınıf öğretmeni Fadime Altın refakat etti.

Canlı yayınla 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'na bağlanan ekip, okuldaki diğer öğrencilerle eş zamanlı yaşadıkları heyecanı paylaştı. Proje Koordinatörü Reyhan Tuna tarafından okulda derslerde kullanılmak üzere Atatürk evinin tüm bölümlerini video kaydına alındı.



Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da proje katılımcı öğrenci ve öğretmenlerine Atatürk evinde eşlik etti. Selanik Başkonsolosluğunu da ziyaret enden Türk ekibi, Selanik Hareketliliği'nin başından sonuna kadar yanlarında olan Başkonsolos Efe Ceylan başta olmak üzere, tüm Başkonsolosluk yetkililerine gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

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