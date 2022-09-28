Eskişehir'de "5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Ülkemizin sahip olduğu e-Devlet, bizim geliştirdiğimiz araçlar, bunların hepsinin entegrasyonu şu anda Türkiye'yi OECD liginde uzaktan eğitimden en çok yararlanan birkaç ülke arasına soktu." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı" (IODL 2022) başladı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Öğrenci Merkezi'ndeki açılış programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi sunuldu.

Atay, programda yaptığı konuşmada, AÜ'nün uzaktan eğitime kaynak ayıran, insan kaynağı, finansal kaynak ayıran bir üniversite olduğunu söyledi.

Devlet olarak "Uzaktan Eğitim Kapısı" kurarak faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Atay, "Şu anda sistemde 3,8 milyonu aşkın kamu personeli var. 740'ı aşkın kamu kurumu şu anda uzaktan eğitim kapısını etkin olarak kullanıyor. Sistemde 2 yıla yakın zaman içinde 6 bin 300'ü aşkın eğitim faaliyeti gerçekleştirildi." dedi.



Atay, bu sayede kurumların etkileşiminin hızla arttığını ve 1,5 yılda 17 milyar liranın üzerinde katma değer ürettiklerini anlattı.

Edirne'den Kars'a kadar her bir çalışanın aynı standartta eğitime kavuşabildiğini dile getiren Atay, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının karbon ölçümüyle ilgili bir aracı var. Onun üzerinden yapılan çalışmaya göre 136 bin ton karbon emisyonu engellenmiş, bizim bu işleri uzaktan yapmaya başlamamız nedeniyle. Bu da 5 milyon 775 bin 737 kızılçam ağacına denkmiş. Ülkemizin sahip olduğu e-Devlet, bizim geliştirdiğimiz araçlar, bunların hepsinin entegrasyonu şu anda Türkiye'yi OECD liginde uzaktan eğitimden en çok yararlanan birkaç ülke arasına soktu. Biz bunları 3,5 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde yapabildik. Bunda Anadolu Üniversitesinin ve diğer üniversitelerimizin de katkısı büyük. Şimdi bu haliyle Türkiye'ye bakıldığı zaman Türkiye, dünyada açık eğitim kaynağı üreten 25 ülkeden biri konumunda."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise 1982'de Türkiye'deki yüksek öğretim hizmetlerini yaygınlaştırmak için açık ve uzaktan eğitim yapma görevinin üniversitelerine verilmesiyle başladıkları eğitim yolculuklarını bugün 40. yılında 4 kıta ve 39 ülkede var olan bir dünya üniversitesi olarak sürdürmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Kovid-19 salgını sonrasında eğitimde dijitalleşme hareketlerinin hızlanmasının, yükseköğretim kurumlarında açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarının daha fazla yer alacağı yıkıcı bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını kaydeden Erdal, "5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı uluslararası ve ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınmasına, yaşanan sorunların tartışılmasına ve bu sorunlara dair çözüm önerileri sunulmasına verimli bir zemin kazandıracaktır." değerlendirmesini yaptı.



Rektör Erdal, dijital ders platformuyla bireylerin 1000'den fazla kitap, sunum, özet ve ders videosunun yer aldığı 30 binden fazla eğitim materyaline ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğini belirtti.

Dijital ders platformunda engelli kullanıcıları da düşünerek eğitim materyallerinin sesli özetlerini kullanıma açtıklarını bildiren Erdal, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığımız ile yapacağımız protokolle tüm kamu çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden de bu kaynaklara erişim sağlayabilecekler." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden etkinlik 30 Eylül'de sona erecek.

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