Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir Mahallesi yakınında kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.