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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Akif öğretmen, ampute koluna sabitlediği bagetle bateri çalıyor

AA

Mehmet Akif öğretmen, ampute koluna sabitlediği bagetle bateri çalıyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle sol kolu dirsek altından ampute olan 45 yaşındaki Mehmet Akif Akıncı yaklaşık iki yıl önce öğrendiği bateri çalma becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

İki çocuk babası Akıncı, 15 yaşındayken temizlemeye çalıştığı kıyma makinesine kolunu kaptırarak dirseğinden alt kısmını kaybetti. Yaşadığı kazaya rağmen hayattan kopmayan Akıncı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünü bitirip öğretmen oldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Eskişehir'de özel bir eğitim kurumunda özel gereksinimli öğrencilere yardımcı olan Akıncı, müzik eğitimi alan oğlu Agah Akıncı sayesinde baterist Atilla Ersin Dumlu ile tanıştı.

​​​​​​​Dumlu'dan ders almaya başlayan Akıncı, bageti ampute olan sol koluna özel bir aparat yardımıyla sabitleyerek bateri çalıyor, azmi ve yeteneğiyle de alkış topluyor.

Mehmet Akif Akıncı, AA muhabirine, kolunu kaybettikten sonra sıkıntı çekmediğini, 30 yıldır ampute olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Gençlik döneminde bu eksikliğini düşünmemeye çalıştığını belirten Akıncı, şöyle devam etti:

"Sol kolumun olmaması hayatta seçenekler oluşturmamı sağladı. Mesela pantolon giymek zorundasın ama tek elin var. Bunu en pratik biçimde nasıl yapıyorsun, ona bakmaya başlıyorsun. Gençlik zamanı herkes bilardo oynuyor. Bu bilardo tek kolla nasıl oyun olabilir diye bakıyorsun. Zihnin artık alternatif üretmeye başlıyor. Bu, hayatımın tüm alanına yayıldı. Kaza bana ekstra bir kazanç sağladı. Birçok şeyi kendime uyarladıkça hayatımın da daha kolaylaştığını ve artılar getirdiğini gördük. Bundan da hiç vazgeçmedim."

- "Bandajla koluma bir baget bağladık ve ilk vuruşu yaptım"

Akıncı, üniversiteyi bitirmesinin ardından özel eğitim öğretmeni olarak hayata atıldığını dile getirdi.

Bazı illerde öğretmenlik görevinde bulunduğunu, Eskişehir'e dönerek kendine ait bir eğitim kurumu açtığını belirten Akıncı, Kovid-19 salgının yaşandığı 2019'da bazı sorunlar yaşadığını ve hayatına farklılık katmak istediğini anlattı.

Arayışı sırasında müziğe yöneldiğini aktaran Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum baterist ve konservatuvarda öğrenim görüyor. Evde bateri çalarken oğlumu izlediğim bir akşam, eğitmeni Ersin hocayı aradım ve bateri çalmak istediğimi söyledim. Kendisi bu isteğimi kabul etti. Bandajla koluma bir baget bağladık ve ilk vuruşu yaptım. Türk ampute baterist yok, bunu deneyen de olmamış. Ofisimde kendime ait bir bateri setim var. Ders aralarında bateri çalıyorum. Okuldaki öğrencilere çocuk şarkıları çalıyorum. Bazen onlara da bateri çalmayı öğretiyorum. Bateri çalma yolunda olumsuzluklar yaşadım ancak asla pes etmedim. Bateristlik hikayesini asla sekteye uğratmadım. Vazgeçmeyi asla düşünmedim. İlk defa kendim için bir şey yaptığımı hissettim. Psikolojik olarak bana çok iyi geldi. Ruhsal durumum açısından çok iyi şeylere sebep oldu."

Akıncı, yurt dışında çok güzel işler yapan ampute bateristlere imrendiğini ifade ederek, gelecekte daha iyi bateri çalmak için ilerlediğini sözlerine ekledi.

Eğitmen baterist Atilla Ersin Dumlu da Akıncı'nın teklifini kabul ederek çalışmaya başladıklarını belirtti.

Güçlü ve zayıf yanlarını tespit edip buna göre bir ders programı belirlediklerini ifade eden Dumlu, "Şu anda gerçekten harika gidiyor. Müthiş bir tutkuyla çalıyor. Kendini geliştirmek için gerçekten buna zaman ayırıyor. Öncelikle profesyonel bir şarkı kaydı almak istiyoruz." dedi.


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