Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 8 ayrı suçtan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın düzenlediği hırsızlık operasyonunda gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji kablosu çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelinin "hırsızlık, kaçakçılık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme" gibi 8 ayrı suçtan hakkında 29 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Söz konusu şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekören Mahallesi yakınında kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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