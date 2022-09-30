Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki esnaf ve vatandaş trafiğe kapatılan caddenin tek yönlü açılmasını istiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan karar sonrası 26 Eylül'de araç trafiğine kapatılması üzerine bölge esnafı ve vatandaşlar çözüm arıyor.

Bölge esnafı, caddenin trafiğe kapatılması yerine tek yön düzenlemesine gidilmesini ve denetimlerin artırılarak ücretli park uygulaması yapılmasını talep ediyor.

Yunus Tutkun, yaptığı açıklamada, cadde ve bağlantılı sokakların trafiğe kapatılmasının vatandaş ve esnaf açısından iyi olmadığını söyledi.

KOAH rahatsızlığının bulunduğunu anlatan Tutkun, "Benim evim Bademlik tarafında kadar yukarıda kalıyor. Ben burayı nasıl çıkarım? Araç olmadan evime çıkmam imkansız. Daha benim gibi nice yaşlılar var, engelliler var. En azından tek yön olsaydı, daha iyi olur. Bu yol tek yön olabilir. Çözüm gerekli." dedi.

- "Trafik işleyişinin tek yön yapılması lazım"

Bölgede fırın işleten Ziya Bulut ise caddenin trafiğe tamamen kapatılması nedeniyle işlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğünü bildirdi.

Caddenin trafiğe kapatılması yerine tek yön olmasını istediklerinin vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Trafik işleyişinin tek yön yapılarak, ücretli yapılması lazım. Caddenin trafiğe kapatılması hazırlıklı bir altyapı olmadan yapıldı. Belki bir altyapı olsaydı aşağılarda bir otopark yapmış olsaydı daha güzel olurdu. 2-3 sene önceki kararı uygulamaya koyuyorlar ama bu 3 sene zarfında buna herhangi bir hazırlık yapılmadı. Yani en azından girişte bir otopark için bir yer ayarlanmış olsaydı bu şekilde olmazdı."

Bölgede çibörek satışı yapan Emine Kaplan, 26 Eylül'den bu yana siftah yapmadan işletmesini kapattığı zamanların olduğunu savundu.

Esnaf olarak çözüm istediklerini dile getiren Kaplan, "Sadece biz değiliz bütün esnaf kötü durumda. İşletmemiz yukarıda olduğu için insanlar gelmiyor, gelen aşağıda kalıyor. Yokuş olduğu için insanlar yukarı çıkamıyorlar. Buna bir çözüm istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde lokantası olan Mustafa Gök, bölge esnafı olarak Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe açılmasını istediklerine değinerek, "En azından tek yön olmasını istiyoruz. Burada vatandaş gezmeyince esnaf iş yapamaz. Vatandaş, Odunpazarı'na geleceği yolu bilmiyor. Nereden gireceğini bilmiyor. Yasak işlerimizi yüzde 80 oranında olumsuz etkiledi. Gördüğünüz gibi kimse yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kafe işleten Ahmet Sertaç da bölgedeki çözümün park yasağı ve denetimleri sıklaştırmakla daha kolay çözülebileceği önerisini yaptı.

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