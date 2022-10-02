Eskişehir'de ormanda kaybolan kişi, arama çalışması sonucu bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ormanlık alanda kaybolan 40 yaşındaki kişi, 3,5 saat süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Gültepe Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na giden C.K'den haber alınamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD, AKUT, İHH, DAK, OBAK ekipleri sevk edildi.



Ekipler, 3,5 saatlik arama sonucu C.K'yi buldu. Yolunu kaybettiği belirlenen ve sağlık durumu iyi olduğu gözlenen C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince, kontrol amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.