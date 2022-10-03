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Bakan Varank, Eskişehir'de sunta fabrikasının temel atma törenine katıldı:

AA

Bakan Varank, Eskişehir'de sunta fabrikasının temel atma törenine katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz." dedi.

Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira yatırım bedelli bu tesisin Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin, sunta üretiminde önemli bir ülke olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ciddi üreticilerimiz var ama şu anda üretimimiz neredeyse ucu ucuna bize yetiyor. Çünkü mobilya sektörümüz çok güçlü, her geçen gün ihracatını artırıyor. Burada önemli bir istihdam sağlanacak, önemli bir katma değer oluşacak. Açıkçası ormanlarda çer çöp olan odunlar buralara getirilip katma değere dönüşmüş olacak. Böyle güzel bir yatırım için müteşebbislerimize çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bize şöyle diyorlar; 'Siz 20 senede sanayi adına ne yaptınız? 20 senede sanayiyi bitirdiniz.' İşte Nadir Bey'e (Nadi Küpeli) sorduk. 7 sektörde faaliyet gösteriyor, bunların 5'ini ne zaman yapmış? Son 20 senede yapmış. Yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Gediz'deki yatırımdan bahsetti, önümüzdeki dönemde yapılacaklardan bahsetti. Peki bu işler nasıl oluyor? Kendi kendine mi oluyor? Sağ olsun onun da güzel bir örneğini verdi, bizim desteklerimiz sayesinde oluyor."

Organize Sanayi Bölgelerine desteklerde bulunduklarını ve yatırıma hazır hale getirdiklerini kaydeden Varank, sanayicilere, yatırımcılara teşvik belgesi verdiklerini aktardı.

- "2018'de 540 olan fabrika sayısı şu anda 820"

Girişimci ve sanayicilerin yatırımlarıyla Türkiye'nin ihracatta önünün açıldığını dile getiren Bakan Varank, ticaretteki canlılığın diğer sektörlerin de önünü açtığını ifade etti.

Özel sektör ve kamu beraber hareket ettikçe başarı hikayelerini görmeye devam edeceklerini dile getiren Varank, şunları anlattı:

"O '20 senede ne yaptınız ki, Türkiye'de fabrika mı açılıyor?' diyenler bir zahmet gelsinler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etsinler. Türkiye'de üretim oluyor mu, yatırım oluyor mu, sanayi var mı, yok mu? Gelsinler gözleriyle görsünler. Siz onları güzel ağırlarsınız değil mi? Etrafı gösterirsiniz, kendi yatırımınızı gösterirsiniz. Haier'in beyaz eşya fabrikasını gösterirsiniz. 2018'de 540 olan fabrika sayısı şu anda 820. Zaten biliyorsunuz uydu fotoğraflarını paylaştım. Dedim ki 'Eğer Türkiye'de sanayi olmuyorsa, yatırım olmuyorsa Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi o halden bu hale nasıl geldi?' İnsanlar binaları yapıp boş mu tutuyor? İçini depo olarak mı kullanıyor? Burada üretim var, burada yatırım var."

Kamu olarak yatırımlar konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Varank, "İstediğiniz yatırımı yapabilirsiniz, istediğiniz kadar sermayeniz olabilir ama orada emek verecek, ter dökecek, emekçileriniz yoksa fedakar emekçileriniz yoksa hiçbir şeyde muvaffak olamazsınız. Onun için biz emekçi kardeşlerimizi de çok önemsiyoruz. Ancak onların hakkını, alın terini verirsek bu işten düzenli ve güzel bir şekilde ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve enflasyon konusunda yaşanan gelişmelere değinen Varank, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

Açılışa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer katıldı.

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