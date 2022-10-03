Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul etti.

Vali Ayyıldız, kabulünde yaptığı konuşmada, Büyükelçi Meyer-Landrut'u Eskişehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut daha sonra beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve diğer ilgililer ile birlikte Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze ile 215 bal mumu heykelin bulunduğu "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi"ni ziyaret etti.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda tekne turuna katıldı.

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