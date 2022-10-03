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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

AA

Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Varank, Anadolu Üniversitesinde (AÜ) Teknopark ve Anaç Ön Kuluçka Merkezi'ni ziyaret etti. AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Varank, kampüste öğrencilerle kahve içerek sohbet etti.

Varank ardından Güzel Sanatlar Fakültesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 2014 yılı iş birliği ve gelişim mali destek programı kapsamında "Çizgi Film (Animasyon) Araştırma ve Geliştirme Merkezi" projesini yürüten öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere pizza ikram eden Varank, burada bulunan "Hareket Yakalama Stüdyosu"na girerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Varank daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek çiçek hediye etti.

Ardından Hamamyolu'nda AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığınca kurulan standı ziyaret eden Varank, bir gencin partiye üyelik işlemlerini yaptı.

Akademi Kafe'de düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, kentteki programlarının ardından Yüksek Hızlı Tren'le (YHT) İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

Varank'a ziyaretlerinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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