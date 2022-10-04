Eskişehir'de öğrencilerden "Hayvan Koruma Takımı" oluşturuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki bazı okullarda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'ndaki etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, veteriner hekimler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Veteriner hekim Elif Ayaz Çelikel tarafından öğrencilere hayvan sevgisi, hayvan hakları hakkında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi tarafından hayvan haklarının ihlali hakkında izlenecek yollar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okulda gönüllük esasına göre 50 öğrenciden oluşan "Hayvan Koruma Takımı" üyelerine rozetleri Erdinç Yuva ve Okul Müdürü Ahmet Kocabey tarafından teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş tarafından Hayvan Koruma Takımına destek olması ve sahipsiz hayvanların beslenmesi için okula mama teslim edildi.

Seyitgazi ilçesi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu ve Sivrihisar ilçesindeki Hasan Karacalar Ortaokulu'nda da eş zamanlı olarak öğrencilere eğitimler düzenlendi.

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