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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destek

AA

ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO)Celalettin Kesikbaş, sanayiciler olarak Eskişehir'deki Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin arkasında olduklarını söyledi.

Kesikbaş, AA muhabirine, projeyi kentte en çok konuşan STK ve oda olduklarını belirterek, projenin Eskişehir ve Türkiye açısından önemini her platformda anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

URAYSİM'in bir vizyon projesi olduğunu ifade eden Kesikbaş, şunları söyledi:

"Aslında raylı sistemler, çeken, çekilen araçların test edilmesiyle ilgili bunların komponent üretimlerinin test edilmesi, sertifikasyonuyla ilgili. Önemli bir merkez ama sadece bu anlamda bakmamak gerekiyor. Aslında orası bir Ar-Ge merkezi, bir mükemmeliyet merkezi ve bir üniversite projesi. Aslında bir bilim yuvası. O anlamda da Eskişehir'in mutlaka ve mutlaka tüm bileşenleriyle halkının bütün STK'ların, bütün kurumların siyasetin belediyelerine kadar bütün mecranın mutlaka desteklemesi gerekli olan çok önemli bir proje. Bu konuda Eskişehir'de mutlaka bir kamuoyu oluşması gerekiyor ve bu kamuoyu oluşması için de biz sanayiciler, Eskişehir Sanayi Odası olarak da sürekli sahadayız. Hatta bu konuyla ilgili açılan davaların hepsinde de ESO müdahil durumda."

- "Eskişehir'in de mutlaka raylı sistemlerle ilgili anılması gerekiyor"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, bugün gelinen noktada URAYSİM projesinin herhangi bir sıkıntıya uğramadığını belirterek, şöyle dedi:

"Neticede bu üç fazdan oluşan bir proje. Birinci faz tam hızıyla devam ediyor. Bu konuyla ilgili ihaleler yakında yapılacak. Eskişehirliler bu anlamda tereddüt etmesinler. URAYSİM sonuna kadar iki ve üç fazıyla bitmiş olacak. Yakın zaman içerisinde ben çözüleceğini düşünüyorum. URAYSİM'im başka bir avantajı var. Eskişehir raylı sistemlerle ilgili Türkiye'nin merkezi olmaya aday bir kent. Bu konuyla ilgili de ciddi bir ekosistemi, sanayisi, altyapısı var. 1894'den bu yana da bir demir yolu kenti Eskişehir. Hızlı tren setlerin üretilmesinden tutun da vagon lokomotif üretilmesine kadar bunların bakım onarına kadar Eskişehir, Türkiye'nin merkezi olmaya zaten adaydı. Zaten bu işlerin başındaydı. Ama bundan sonra da bu vizyonu tamamlaması gerekiyor. Nasıl Bursa, İzmit, Kocaeli bölgesi otomotiv sektörüyle anılıyorsa, Ankara havacılık sektörü, savunma sanayiyle anılıyorsa Eskişehir'in de mutlaka raylı sistemlerle ilgili anılması gerekiyor."

- "Bu projeyi ESO olarak destekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dün Eskişehir'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada URAYSİM konusuna da değindiğini ifade eden Kesikbaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da URAYSİM konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Projenin tam arkasındayız gereken yapılacaktır dedi. Bizler de sanayiciler olarak bu projenin arkasındayız ve gelecek vizyonu açısından bu projeyi ESO olarak destekliyoruz." diye konuştu.

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