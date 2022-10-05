Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 23 yıl 3 ay hapse mahkum ederek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakıp nitelikli olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ve 22 Şubat'ta tutuklanan E.G. hakkında dava açılmıştı.

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