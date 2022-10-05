Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki programa Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mustafa Güvenç, İlçe Müftüsü Mustafa Budak, temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ile diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Ulu Cami İmam Hatibi Kadir Çetin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Budak'ın açılış konuşmasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mustafa Güvenç tarafından konferans verildi.

Programda ilahi ve şiir dinletisi ile sema gösterisi de gerçekleştirildi.

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