AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine AKPM adına gözlemci olarak katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Bulgaristan'da gerçekleştirilen genel seçimlere, AKPM'yi temsilen gözlemci olarak katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimleri öncesinde başkent Sofya'da siyasi parti, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı.

Emine Nur Günay, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ni, Bulgaristan Başmüftülüğü'nü ve ülkedeki Türk eserlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, seçim öncesinde yaptıkları toplantılarda seçim güvenliği ve sistemi konusunda bilgi aldıklarını aktardı.

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyetinden temsilciler olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in tayin ettiği dördüncü geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev ve kabine üyeleri ile 2 Ekim erken genel seçim hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini duyuran Günay, "Bulgaristan vatandaşları son 1,5 yılda genel seçim için 4 kez sandık başına gitti. Tek başına hiçbir siyasi parti iktidar olamıyor ve kurulan koalisyonlar sürdürülemiyor. Her seçimde oy kullanma oranı düşüyor. Bir önceki seçimde yüzde 46 olan katılım oranı bu sefer yüzde 39 dolayında kaldı." bilgisini verdi.

Seçim günü Alman Milletvekili Heike Engelhardt ile Sofya'daki oy kullanılan merkezlerde sandıkları Avrupa Konseyi adına gözlemlediklerini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Bulgaristan erken seçimlerinde Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Delegasyonu olarak saat 07.00'de açılışla başladık, gece yarısı oy sayımı tamamen bitene kadar devam ettik. Sabah toplantımızda Bulgaristan Erken Seçim Delegasyonu olarak gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi paylaştık. Genelde süreç normal geçti, makine ile oy merkezlerinde e-oylama başarılıydı. Karşılaşılan sorunlardan biri Türkiye'den oy kullanmaya gelen Bulgaristan pasaportlu Türk kökenli vatandaşların sınırda saatlerce keyfi olarak bekletilmesi ve oy kullanmalarının engellenmesi. Bu sorunu seçim günü öğle civarı haberimiz olur olmaz Seçim Delegasyonu Başkanı'na ilettik. Bulgaristan'ın Avrupa değerlerine ve demokratik haklara saygılı olduğundan eminiz. Türk kökenli çifte vatandaşlık taşıyan ve Bulgaristan'da kayıtları olan kişilerin gelecekte sınırda bu tür engellerle karşılaşmayacağını ve oy kullanmalarının engellenmeyeceğini umut ediyoruz’."

Günay, heyetteki Türk milletvekilleriyle Bulgaristan Başmüftülüğü'ne ziyarette bulunduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Değerli hocalarımızdan faaliyetleri hakkında bilgi aldık, karşılaştıkları sorunları değerlendirdik. Banyabaşı Camisi, Sofya'nın merkezinde 16. yüzyıldan kalan ve en eski camilerinden biri. Bir Osmanlı eseri ve camii olarak faaliyet yapan tek cami. Molla Efendi Kadı Seyfullah'ın maddi destekleriyle 1566-1567 yıllarında inşa edilmiş, Molla Efendi Camisi olarak da biliniyor. Ne yazık ki birçok tarihi cami, müze ve galeriye çevrilmiş. Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Esin Topçu ve vekillerimiz ile Vitoşa Caddesi ve Kültür Sarayı'nı ziyaret ettik. Osmanlı döneminden kalan Banyabaşı Hamamı'nı ziyaret ettik. Osmanlı tarihini silmek için her mimari eser dönüştürülmüş. Günümüzde hamamın bir bölümü Sofya Tarihi Müzesi olarak kullanılmakta. Büyükelçiliğimizdeki Atatürk odasını da ziyaret ettik. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı makam odası restore edilmiş, görev yaptığı döneme ait 20 belge örnekleri sergilenmekte. Sofya Büyükelçimiz Aylin Sekizkök'e nazik daveti ve ev sahipliği için teşekkür ederiz."

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