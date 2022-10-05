AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine AKPM adına gözlemci olarak katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine AKPM adına gözlemci olarak katıldı

AA

AK Parti Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimlerine AKPM adına gözlemci olarak katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Bulgaristan'da gerçekleştirilen genel seçimlere, AKPM'yi temsilen gözlemci olarak katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Bulgaristan seçimleri öncesinde başkent Sofya'da siyasi parti, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı.

Emine Nur Günay, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ni, Bulgaristan Başmüftülüğü'nü ve ülkedeki Türk eserlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, seçim öncesinde yaptıkları toplantılarda seçim güvenliği ve sistemi konusunda bilgi aldıklarını aktardı.

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyetinden temsilciler olarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in tayin ettiği dördüncü geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev ve kabine üyeleri ile 2 Ekim erken genel seçim hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini duyuran Günay, "Bulgaristan vatandaşları son 1,5 yılda genel seçim için 4 kez sandık başına gitti. Tek başına hiçbir siyasi parti iktidar olamıyor ve kurulan koalisyonlar sürdürülemiyor. Her seçimde oy kullanma oranı düşüyor. Bir önceki seçimde yüzde 46 olan katılım oranı bu sefer yüzde 39 dolayında kaldı." bilgisini verdi.

Seçim günü Alman Milletvekili Heike Engelhardt ile Sofya'daki oy kullanılan merkezlerde sandıkları Avrupa Konseyi adına gözlemlediklerini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Bulgaristan erken seçimlerinde Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Delegasyonu olarak saat 07.00'de açılışla başladık, gece yarısı oy sayımı tamamen bitene kadar devam ettik. Sabah toplantımızda Bulgaristan Erken Seçim Delegasyonu olarak gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi paylaştık. Genelde süreç normal geçti, makine ile oy merkezlerinde e-oylama başarılıydı. Karşılaşılan sorunlardan biri Türkiye'den oy kullanmaya gelen Bulgaristan pasaportlu Türk kökenli vatandaşların sınırda saatlerce keyfi olarak bekletilmesi ve oy kullanmalarının engellenmesi. Bu sorunu seçim günü öğle civarı haberimiz olur olmaz Seçim Delegasyonu Başkanı'na ilettik. Bulgaristan'ın Avrupa değerlerine ve demokratik haklara saygılı olduğundan eminiz. Türk kökenli çifte vatandaşlık taşıyan ve Bulgaristan'da kayıtları olan kişilerin gelecekte sınırda bu tür engellerle karşılaşmayacağını ve oy kullanmalarının engellenmeyeceğini umut ediyoruz’."

Günay, heyetteki Türk milletvekilleriyle Bulgaristan Başmüftülüğü'ne ziyarette bulunduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Değerli hocalarımızdan faaliyetleri hakkında bilgi aldık, karşılaştıkları sorunları değerlendirdik. Banyabaşı Camisi, Sofya'nın merkezinde 16. yüzyıldan kalan ve en eski camilerinden biri. Bir Osmanlı eseri ve camii olarak faaliyet yapan tek cami. Molla Efendi Kadı Seyfullah'ın maddi destekleriyle 1566-1567 yıllarında inşa edilmiş, Molla Efendi Camisi olarak da biliniyor. Ne yazık ki birçok tarihi cami, müze ve galeriye çevrilmiş. Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Esin Topçu ve vekillerimiz ile Vitoşa Caddesi ve Kültür Sarayı'nı ziyaret ettik. Osmanlı döneminden kalan Banyabaşı Hamamı'nı ziyaret ettik. Osmanlı tarihini silmek için her mimari eser dönüştürülmüş. Günümüzde hamamın bir bölümü Sofya Tarihi Müzesi olarak kullanılmakta. Büyükelçiliğimizdeki Atatürk odasını da ziyaret ettik. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı makam odası restore edilmiş, görev yaptığı döneme ait 20 belge örnekleri sergilenmekte. Sofya Büyükelçimiz Aylin Sekizkök'e nazik daveti ve ev sahipliği için teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği ...
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi
YEREL HABERLER Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' ...
Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 23 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel istismar suçundan yargılanan ...
Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre ...
Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Avukat eski eş ile 1 kişiyi silahla yaralayan sanığa ...
Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla ...
ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destek
YEREL HABERLER ESO Başkanı Kesikbaş'tan URAYSİM projesine destek
Eskişehir'de öğrencilerden "Hayvan Koruma Takımı" oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de öğrencilerden "Hayvan Koruma Takımı" ...
Eskişehirli 66 yaşındaki kadın atlet rekor üstüne rekor kırıyor
YEREL HABERLER Eskişehirli 66 yaşındaki kadın atlet rekor üstüne ...
Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Varank, Eskişehir’de çeşitli ziyaret ve ...
Bakan Varank: Türkiye´yi global bir üretim üssü haline getireceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye´yi global bir üretim üssü ...
Bakan Varank: Türkiye´yi global bir üretim üssü haline getireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye´yi global bir üretim üssü ...
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AB Türkiye ...
Bakan Varank, Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim ...
Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer ile ...
Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret
YEREL HABERLER Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, ...
Bakan Varank, Eskişehir'de sunta fabrikasının temel atma törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Eskişehir'de sunta fabrikasının temel ...
Bakan Varank, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.