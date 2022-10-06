Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Mevlit Kandili mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayyıldız, mesajında, cahiliye karanlığında yolunu ve değerlerini kaybeden insanların Hz. Muhammed'in peşinden giderek, kardeşliğin, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olduğunu kaydetti.



Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak kendi benliğinde, ruhunda görünür hale getirerek insanlar için örnek alması gereken bir rehber olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:



"İnsanlığa tebliğ ettiği ilk vahiyden itibaren geçen 23 yıllık peygamberlik hayatı tüm zamanları aydınlatan hakikatlerle doludur. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve O, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir. Hz. Peygamber sevgisi medeniyetimizin merkezi olmuştur. Milletimiz ilahileriyle, naatlarıyla, mevlitleriyle, hilyeleriyle, miraciyeleriyle, esma-i nebileriyle ve daha nice gönül yollarıyla bu sevgisini ortaya koymuştur. Bu gecenin birlik beraberliğimizi, kardeşlik düşüncelerimizi Hz. Muhammed sevgisi etrafında pekiştirdiği bir gece olması temennisiyle Eskişehirli hemşehrilerimin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, en içten selam ve saygılarımı sunuyorum."



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