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Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği

AA

Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastanenin konferans salonundaki etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ve diğer ilgililer katıldı.

Milletvekili Günay, programda yaptığı konuşmada, kanserle mücadele edenleri adeta birer kahraman olarak gördüğünü söyledi.

Güçle kadının, güçlü aile ve toplumu oluşturduğunu anlatan Günay, "İki yıldır 'sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum' diyorum. Taramalar sonucu erken teşhis önemli. Devletimiz her aşamada sizin yanınızda. Sunduğu imkanlar, verdiği destek, her anlamda maddi ve manevi yanınızda. Çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Ayyıldız ise erken tanıyla kanser teşhisi konulan ve tedavi sonucu sağlığına kavuşanların kendilerine güç verdiğini belirterek, meslektaşları, hastalar ve hasta yakınlarıyla büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Kanserle mücadelenin bireysel olmadığına işaret eden Ayyıldız, "Kanserle mücadele edenlerin yanında olmaya gayret edeceğiz. Erken evre meme kanserinin yüzde 100 iyileşme şansı vardır. Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Şehir hastanelerinde kanserin önlenmesi, son aşama tedavisi ve destekten bakımına kadar devletimiz ücretsiz şekilde her türlü hizmeti yerine getiriyor. Sadece başvurmanız yeter. Yanınızdayız, asla yalnız değilsiniz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bilge de kent merkezi ve ilçelerde kanser tarama çalışmaları konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, meme kanserinin erken teşhisinin önemine değindi.

Tarama sonucu erken tanıyla meme kanseri olduğunu öğrenip, tedavi olan bazı kadınlar da katılımcılara hitap etti.

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