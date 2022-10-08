Eskişehir'de çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kadın, çantasıyla yolda yürüyenlere ve dilencilik yapan kadına saldırdı.

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde yürüyen D.Ö. (37), yol kenarındaki kadın dilenci ile bankta oturan bir kadına çantasıyla vurdu.

D.Ö, kendisine müdahale etmek isteyen başka bir kadına ise tokat attı.

İhbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri, D.Ö'yü polis merkezine götürdü.

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen D.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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