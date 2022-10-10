Tazelenme Üniversitesi öğrencileri oryantasyon toplantısında buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde hayat boyu öğrenmeyi temel alarak faaliyet gösteren Tazelenme Üniversitesinin, üniversiteye yeni başlayan öğrencileri için oryantasyon toplantısı düzenlediği bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda, Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci'nin dersler, kampüs olanakları ve yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinlikler hakkında öğrencilere bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen Birinci, Tazelenme Üniversitesinin öğrencilerin hayatına olumlu etki edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hep birlikte çok güzel deneyimler yaşadığımız Tazelenme Üniversitesi bu yıl da kapılarını yeni öğrencilerine açıyor. Türkiye'deki yaşlılık algısının değiştirilmesine yönelik geliştirilen bu sosyal sorumluluk projesi, ülkemize özgü olmakla birlikte dünyaya da iyi bir örnek teşkil ediyor. Üniversitemiz yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasının yanı sıra mevcut donanımlara yenilerinin eklenmesini misyonu olarak belirledi. 2018 yılında bu hedef doğrultusunda 'Yaşlılık Zirvesi' ile yola çıktık ve bugün Anadolu Üniversitesi çatısı altında Tazelenme Üniversitesi olarak 207 kişilik büyük bir aile olduk. Güzel anılar ve iyi dostluklar biriktireceğiniz üniversitemizin sizlerin hayatına olumlu etkileri ve büyük katkıları olacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.