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AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Aydın'dan belediyeye bütçe tepkisi

AA

AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Aydın'dan belediyeye bütçe tepkisi

ESKİŞEHİR (AA) - Tepebaşı Belediye AK Parti Meclis Üyesi Emre Aydın, kırsal hizmetler müdürlüğü 2022 yılı bütçesinin 4 milyon lira iken sadece özel kalem müdürlüğü bütçesinin 10 milyon lira ile bunun tam 2,5 katı gerçekleştiğini bildirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi de olan Aydın, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"2014 yılında köyden mahalle olan sırf bütçe açığınızı kapatmak adına milyonlarca liralık arsa ve tarlasını sattığınız kırsal bölgeler bizden hizmet beklerken onlara sadece 4 milyon ayırıp özel kalem müdürlüğünde 10 milyon lira bütçe harcamak neyle izah edilebilir? Artık biz ne yapıyoruz sorusunu sormanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin 900 milyon liralık 2023 bütçesinin aynı nüfusa sahip birçok CHP'li belediyenin bile gerisinde kaldığını belirterek bunun sebebinin maalesef ki Tepebaşında bugün hala organize, KOBİ gibi büyük sanayi alanlarını bırakın küçük sanayimizin bile olmayışını neyle izah edeceksiniz? İşte daha yakın zamanda bile BAKSAN'da sanayiciliğin nasıl bitirileceğini, bölgedeki üreticinin TEKSAN'a sürüleceğini buradaki yöneticilerimiz övüne, övüne anlatıyorlardı."

CHP'li belediyelerin merkezi idareden para alamadıkları söyleminin tamamen algı olduğunu belirten Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üreticiyi bu bölgeden göndererek, kritik noktalardaki bölgesel üretim, belediye hizmet veya gelir kaynağı oluşturabileceğimiz arsalarımızı satarsanız işin sonunda ne olur biliyor musunuz? Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da merkezi idareden gelen pay 430 milyon lira ile toplam beklediğiniz öz gelirinizin yüzde 52'sini oluşturur. Kira gelirleriniz sadece 15 milyon lira olurken 2023 yılında yine 40 milyon liralık arsa satışı planlayarak bütçeyi tutturmaya çalışırsınız. Tepebaşı Belediyesi 2022 yılında da yaklaşık 180 milyon liralık arsa satmıştı."

Aydın, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılında bu meclis göreve geldiğinde 5 yıllık stratejik planda şunlar vardı, Aşağısöğütönü Toplantı ve Gösteri Salonu, Sazova Engelsiz Kültür Merkezi, Çamlıca Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisi, Hoşnudiye ve Aşağısöğütönü Teniskortları, Zincirlikuyu Kapalı Yüzme Havuzu ve Kreş. Ancak sonrasında toplantı ve gösteri merkezlerinin iptal edildiğini, Sazova Kültür Merkezi'ne çivi dahi çakılmadığını, Hoşnudiye tenis kortunun iptal edildiğini. Sanki yer yokmuşçasına Zincirlikuyu Kapalı Yüzme Havuzunun iptal edilerek Yerine Kız Öğrenci Yurdu yapacağız dendiğini ancak ihalesine bile çıkılamadı."

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