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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç, Eskişehir'de konferansta konuştu:

AA

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dinç, Eskişehir'de konferansta konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "Kulları irşad etmek, kulları tebliğ etmek için Cenabıhak, en son Kur'an-ı mübin azimüşşan ile 6 bin 236 ayetle kullarını her daim kıyamete kadar irşad etmeye devam etmektedir." dedi.

Eskişehir Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Hz. Peygamber'in İrşadı ve Cami Merkezli Medeniyetin İnşası" konulu konferans, Kuran-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "Mevlid-i Nebi" haftasını her yıl belirli bir tema belirleyerek icra etmeye çalıştıklarını söyledi.

İnsanlık ağacının en yüce şahsiyetlerinin peygamberler olduğunu ifade eden Dinç, "Çünkü peygamberler bütün varlıklarını, hayatlarını insanlık için adamış, insanlığın huzur ve mutluluğu için adamış şahsiyetlerdir. Onun için insanlık ağacının en önde gelen şahsiyetleri peygamberlerden oluşur. Cenabı Allah, Hazreti Adem'i yaratıp ona cennette bir yer tahsis edince biliyorsunuz insanoğlu bir sınava tabii tutuldu. Yeryüzü serüveni başladı. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber olarak görevlendirildi." diye konuştu.

Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplarla insanoğlunu sürekli irşad ettiğini vurgulayan Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hidayete davet etti. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselama gönderilen Tevrat, Hazreti İsa aleyhisselama gönderilen İncil, Hazreti Davut aleyhisselama gönderilen Zebur, efendimiz aleytüvesselama gönderilen Kur'an-ı mübin hep bunun için gönderildi. Kulları irşad etmek, kulları tebliğ etmek için Cenabıhak, en son Kur'an-ı mübin azimüşşan ile 6 bin 236 ayetle kullarını her daim kıyamete kadar irşad etmeye devam etmektedir."

Dünya hayatındaki vazife şuurlarını ve insanı nasıl bir imtihanın beklediğini Kur'an-ı Kerim'in irşadı ile öğrendiklerini dile getirerek, "Varlık gayemizi Kur'an-ı Kerim'in irşadı ile öğreniyoruz. Niçin yaratıldık, insanoğlu nasıl bir varlıktır? İnsanoğlu nasıl tanımlanmıştır ve insanoğlu dünya hayatı serüveni sonunda nasıl bir hayata uyanacaktır? Nasıl bir son onu beklemektedir? Bütün bu yönleriyle beraber Kur'an azimüşşan insanı, kulu irşad etmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Programda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile İl Müftüsü Bekir Gerek de bir konuşma yaptı.

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine, Vali Ayyıldız, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Ali Yeldan ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak tarafından plaket ve ödülleri takdim edildi.

Program, Eskişehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir şubesinin yapmış olduğu hizmetlere destek veren hayır sahiplerine plaket ve gül takdimi yapılmasıyla sona erdi.

Konferansa, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağarlar, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Atasoy ve diğer ilgililer de katıldı.

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