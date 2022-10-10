Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kumar operasyonunda 47 kişiye 85 bin 443 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 47 kişiye 85 bin 443 lira idari ceza uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

İş yeri sahibi A.C.Ö. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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