Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.Ç'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​



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