Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirli şehit Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşmenin üzerindeki Türk bayrağına zarar verilmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına yaptırılan hayrat çeşmede bulunan Türk bayrağının tahrip edilmesi olayı ile ilgili olarak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, eylemin fail ya da faillerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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