Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi kurtarıldı.

Ufuk Ç, Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde Porsuk Çayı kenarında oturduğu sırada suya düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin sudan çıkarttığı Ufuk Ç, 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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