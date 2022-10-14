Eskişehir'de "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesi tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Türk Dünyası Vakfı tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. A. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, projeyle dönüşüm arayışlarından birinin somut bir örneğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Avcı, kültür endüstrileri alanının eskiden yazılı medya ile daha sonra radyo, televizyon ve sinema üzerinden yürüdüğünü belirterek, söz konusu alanın bugün ise bütün unsurları bütünleştiren sayısal ve dijital uygulamalarla yeni bir yönelime girdiğini anlattı.

Türk dünyası açısından yeni yönelimin aynı zamanda çok ciddi fırsatları da bünyesinde barındırdığını vurgulayan Avcı, gençlerin, Türk dünyasının dört bir yanından gelip Eskişehir'de buluşarak bu akademide eğitim görecek olmasının şans olduğunu söyledi.



Nabi Avcı, "70 yıllık aralığın dijital medya üzerinden hızla kapatılacağını, geçmişte bizi birbirimizden koparan coğrafi veya siyasi sınırların artık dijital medya üzerinden hızla silikleşeceğini, bizi bütünleştireceğini ümit etmek için güzel bir uygulama. Bu bakımdan ben bu projeye emek veren herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "68 proje desteklenmeye değer bulundu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, müdürlük olarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimcilik ve iş üretme becerilerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini belirten Taşkent, şöyle devam etti:

"Bu çağrıya 400 başvuru geldi. 68 proje desteklenmeye değer bulundu. Beni memnun eden noktalardan biri de Türk Dünyası Vakfı'nın projesi. Birincisi bu işin olabildiğince sivil toplum üzerinden yürütülmesi anlamlı. İkincisi paydaş olarak üniversitelerin bilgiyi üreten kurumlar olarak üniversitelerin bu iş içinde olması anlamlı. Üçüncüsü bütün yerel paydaşların bu işin içinde bir tarafından tutuyor, destekliyor olması anlamlı. Bir de bu projeyi diğer projelerin önüne geçiren bunu sadece Anadolu sınırlarıyla kayıtlı olmaması. Devasa bir Türk dünyasına hitap ediyor olması."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, projenin, yeni nesillere farklı vizyonlar kazandırmasını temenni etti.

Proje Koordinatörü Mustafa Çelik, 10 ay sürecek proje kapsamında oluşturulan laboratuvarda gençlere dijital medya alanında eğitim programları düzenleneceğini kaydetti.

"Türk Dünyası Kültür ve Sanat Portalı" ile Türk dünyası kültürüne katkı sunulması hedeflenen 10 ay sürecek olan projede, 10 eğitim ve 12 uygulama atölyesi yapılacak. Öğrenciler, Türk Dünyası Vakfı tarafından oluşturulacak bilgisayar atölyesinde, NFT, dijital kodlama, kültür endüstrilerinin dijital dönüşümü, kültür ve dijitalleşme, yeni medya ve kültür algısı, Blokchein teknolojileri, dijital ekonomi gibi konularda akademisyenlerden eğitim alma ve uygulama imkanı bulacak.





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