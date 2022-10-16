Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar (47) memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından sevk edildiği Edremit ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Duyar'ın naaşı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Bozaniç Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, polis memuru Hakan Duyar'ın yakınları, Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden polis memuru Hakan Duyar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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