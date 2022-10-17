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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde konser maliyetleri tartışıldı

AA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinde konser maliyetleri tartışıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce, kentte düzenlenen 3 konser için 950 bin liralık harcama yapıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ekim ayı ikinci olağan birleşimine başkanlık eden Aydın Ünlüce, AK Parti grubunun meclise sunduğu konser harcamalarıyla ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Ünlüce, büyükşehir belediyesinin 3 konser için sanatçı ücretleri, sahne kurulumu, ses ve ışık sistemleri, ulaşım, kulis ihtiyaçları ve müzik aletleri için toplam 950 bin liralık harcama yaptığını söyledi.

AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Birsen de başka şehirlerde bu tür organizasyonların bir komite marifetiyle yapıldığını, Eskişehir'de böyle bir komite olmadığını gördüklerini ifade etti.

Birsen, şöyle konuştu:

"Maalesef burada bir komite olmadığını, bir arkadaşımız tarafından karar verildiği noktasında bir kanaat var. AK Partilileri almayabilirsiniz ama CHP'li arkadaşlarınızla 3-4 kişilik bir komite kurarak bu programların yapılması konusunda ortaya çıkacak şaibeleri önlemek hem büyükşehrimizin hem belediye başkanımızın şahsiyetini savunmak, lekelenmemesini sağlamak adına böyle bir öneride bulunmak istiyoruz. Bundan sonra yapılacak organizasyonlar bir komite marifetiyle yapılsın."

3 konserin yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir gideri olduğunu savunan Birsen, "Bizim İstanbul'daki organizasyon firmasından aldığımız rakamlarla aradaki devasa farklar var." dedi.

Birsen'in açıklamalarına yanıt veren Ünlüce ise "Burada belediyede birisinin 'Ya şunu getireyim, bu iyi olur' gibi bir düşüncesi herhalde olmaz. Belediyenin ilgili basın ya da halkla ilişkiler daire başkanlığı çalışanları, bunu danışıp beraber kentin dokusuna, gençlerin ya da potansiyel dinleyicilerin taleplerine uygun popüler bir sanatçı konusunda karar verilmiştir diye tahmin ediyorum. Sizin uyarılarınız da kayıtlara geçti." dedi.


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