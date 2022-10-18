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Eskişehir Endüstri Fuarı başladı

AA

Eskişehir Endüstri Fuarı başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'nin havacılık, savunma ve makine sanayindeki yerli ve milli gücüne ilişkin proje ve ürünlerin tanıtılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı açıldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sanayicilerin adeta etle tırnak gibi olduğunu söyledi.

Millileştirme ve yerlileştirmeyle ilgili son senelerde Türkiye'nin nasıl bir ivme kazandığına herkesin şahitlik ettiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında dünyaya örnek oluyoruz. Dünya, Türkiye'yi konuşuyor. Bununla da biz gurur duyuyoruz. Sizlerin sayesinde, sizlerin verimli üretimleri sayesinde, hepimiz ekosistem olarak Türkiye'nin büyümesine, savunma sanayinin gelişmesine, dünyada örnek model olması yolunda emin adımlarla kendimizi bilerek yaptığımız ürünlerin sahada nasıl bir gösterildiğinin farkında olarak yolumuza devam ediyoruz."

Çelik, Savunma Sanayi Başkanlığının fuara bu yıl daha etkin katıldığını belirterek, Vizyoner Genç Projesi kapsamında 16 öğrenci kulübünün fuarda yer aldığını bildirdi.

Tüm öğrencileri projeyi tanımaya davet eden Çelik, Vizyoner Genç Projesi'nin hem üretime hem ekosisteme katma değerinin fazla olacağının vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun ve diğer ilgililerin katıldığı fuarın açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

14 ülkeden çok sayıda savunma sanayi ve endüstri firmasının katıldığı fuar, 21 Ekim'e kadar sürecek.

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