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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ETB Başkanı Zeydan'a ziyaret

AA

AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ETB Başkanı Zeydan'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çalışkan, 600 üyesi bulunan ETB'nin 1 Ekim'deki organ seçimlerinde 8 meslek komitesinin tamamını kazanan Ömer Zeydan ve yönetimiyle bir araya geldi.

Çalışkan, ziyaretinde Zeydan'a ve ekibine "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, yeni dönemde başarılar diledi.

Zeydan ise Çalışkan ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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