Eskişehir'de toprağa iz bırakan kadın üreticilere ödülleri verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" temalı etkinlik düzenlendi.

Müdürlükte düzenlenen etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptıkları tüm çalışmalarda en iyisini hedeflediklerini söyledi.

Gümüş, kadınların üretime sağladıkları katkıya vurgu yaparak toprağa bıraktıkları değerli iz ve emek için teşekkür etti.

Törende kentte tarımın sürdürülebilirliğine yaptıkları üretimle katkı sağlayan ve toprağa iz bırakan kadın üreticilere, Tarım ve Orman İl Müdürü Gümüş ile İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından ödülleri takdim edildi.

Tören, ödül alan kadın üreticilerin pasta kesmesiyle sona erdi.

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