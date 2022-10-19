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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu merinosu ırkında yüzde 50 ikizlik oranı hedefleniyor

AA

Anadolu merinosu ırkında yüzde 50 ikizlik oranı hedefleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi, bu yıl ilk kez yetiştirdiği ve yüzde 43'lük ikizlik oranına ulaştığı Anadolu merinosu ırkında 2023 için hedefi ikizlik oranında yüzde 50'ye yükseltti.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisiyle ön plana çıkan Anadolu Tarım İşletmesinde geçen yıl eylül ayı itibarıyla Anadolu merinosu ırkı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başladı.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesinde mart ayıyla gerçekleşen 1570 kuzu doğumunda yüzde 43 ikizlik doğum oranı yakalandı. İkizlik doğum yapan 1080 koyun küpelenerek "elit sürü" oluşturuldu.

İkizlik oranının artırılması için yoğun besleme programı uygulanan "elit sürü"ye 55 koç katıldı. Koç katımı töreni için boyalarla yünleri renklendirilen koçlar da sürüyle buluşturuldu.

İşletme müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köklü bir kuruluş olan Anadolu Tarım İşletmesinin 2. Mahmud'un talimatıyla 1815'te kurulduğunu söyledi.

Anadolu Tarım İşletmesi'nin 45 bin dekar alanda bitkisel ve hayvancılık faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ihtiyacı olan tohumluk buğday ve damızlık hayvan üretimi yapılıyor. İşletmemizde hayvancılık faaliyeti olarak safkan Arap atı, esmer ırkı damızlık sığır, Anadolu merinosu damızlık koyun ve Ankara tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılıyor. İlk defa geçen yıl işletmemizde koyunculuk faaliyetine başladık. Bu seneki hedefimiz yüzde 50'nin üzerinde ikizlik oranı yakalamak. 1080 koyunda ikizlik oranı yüzde 50'inin üzerinde 1600 kuzu almayı hedefliyoruz."

Yılmaz, Anadolu merinosu damızlık koyun satışına da 2023 yılı itibarıyla başlayacaklarını dile getirdi.

- "İkizlik oranının artırılması için yoğun besleme programı uygulandı"

İşletmenin müdür yardımcısı Eren Karabulut da 2021 yılının eylül ayında başladıkları koyunculuk faaliyetlerinde 1200 koyuna 80 koç katımı yaptıklarını bildirdi.

İkizlik oranını artırmak istediklerini dile getiren Karabulut, şöyle konuştu:

"İşletmemizde 1570 kuzu dünyaya gözlerini açtı. İkiz doğum yapan koyunların kuzuları elit sürü yapılmak üzere küpelendi. Bunun öncesinde ikizlik oranının artırılması için koyunlara ve koçlara yoğun besleme programı uygulandı. 2023 yılının mart ayında başlayacak kuzu doğumlarında yüzde 50'nin üzerinde ikizlik oranı hedefliyoruz. Gelecek yıl 1600 kuzunun doğmasını bekliyoruz. Koç katımı bizim adeta şenliğimiz. Bunun için tören düzenleniyor. Koçlar özenle hazırlanıyor. Renkli boyalarla renklendiriliyorlar. Sürünün içinde koçların belli olması için rengarenk boyanıyorlar. 1080 koyunumuza 55 koç katımı yapıldı. Bu koçlar 2 ay boyunca sürünün içinde kalacak. Daha sonra ayrılacaklar."

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