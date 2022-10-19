Eskişehir'de "Kuru Tarım, Yeniden Uluslararası Sempozyumu" başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) iş birliğinde düzenlenen "Kuru Tarım, Yeniden" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan TARGET Başkanı Cemal Taluğ, kuru tarımın ekolojik açıdan tartışılmaz üstünlüğünün olduğunu söyledi.



Bir avuç toprağa, bir damla suya özen gösteren bu tarımın gelecek kuşaklar için önemli olduğunu belirten Taluğ, şöyle konuştu:

"Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için kuru tarım önemlidir. Bu ülkede aile çiftçiliğinin korunması, yaşayabilmesi için önemlidir. Ne yazık ki giderek ıssızlaşan kırsal alanın canlandırılması için önemli. Kuru tarım, kırsal yoksullukla mücadele için önemli ve çok değerli. Türkiye'nin kuru tarım açısından etik duyarlılığını yükseltmek, kuru tarımı yeniden sahiplenmek, güçlendirerek 21'inci yüzyıla yakışan bir kuru tarımı gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiğini arayacağımız önemli bir tarihi sempozyumu gerçekleştireceğiz.



1929 yılında Ali Numan Kıraç'ın müdürlüğünde kuru tarım Eskişehir'de başladı. Türkiye dünyada kuru tarım alanındaki saygınlığını ve öncülüğünü yeniden kazanmaya yine Eskişehir'de başlayacak. Eskişehir, Türkiye'de tarımsal bilgi sisteminin göz bebeğidir."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kuraklığın dünyayı ve Türkiye'yi sarması karşısında kırsalda susuzluğun had safhaya geldiği topraklarda nasıl tarım yapılabileceğini tartışmak için sempozyum düzenlediklerini ifade etti.

Sempozyumun 2 gün süreceğini anlatan Büyükerşen, "Türkiye'de kıraç olan ve gittikçe de kıraçlaşmaya başlayan topraklarda yeniden ülkeyi ve gerektiğinde komşu ülkeleri de besleyebilecek ürünleri üretip, hayvanları yetiştireceğimiz bir güne Allah kısmet ederse ulaşırız." diye konuştu.

Kıraç ailesi adına İnan Kıraç'ın da konuşma yaptığı sempozyumun açılışına CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve diğer ilgililer katıldı.

Yarın sona erecek sempozyumda yerli ve yabancı akademisyenler, kuru tarım üzerine yapılan çalışmaları tartışacak.

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