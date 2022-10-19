"4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından organize edilen "4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" başladı.

ESTÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreni sonrası tatbikat alanında konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 3 gün sürecek çalışma sonucunda özellikle şehirlerin dirençliliği ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak alınacak tedbirler noktasında kongrenin kendilerine yol gösterecek bir çalışma olduğunu söyledi.

2022 yılının tatbikat yılı olduğunu kaydeden Sezer, şöyle konuştu:

"Bu seneki hedefimiz 70 bin tatbikat. Şu anda 59 bin 400 tatbikatı gerçekleştirmiş durumdayız. 12 Kasım'da da Türkiye tatbikatına hazırlık yapıyoruz. Tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hatta Kıbrıs'ı da içine alacak şekilde büyük bir tatbikat hazırlığı yapıyoruz. Bugün burada 5,2'lik bir deprem senaryosu gerçekleştiriliyor. Senaryoda da hem deprem anı tatbikatını gerçekleştirdik hem tahliye tatbikatını gerçekleştirdik hem de senaryo gereği yıkılan binalarımız var ve bunun altında enkazda kalan vatandaşlarımız var. Burada bu vatandaşlarımıza arama kurtarma birliklerimiz müdahale ediyor. Bir taraftan UMKE, sağlık birimlerimiz çalışıyor. Bir taraftan da ağır hasar alan binalarımız var. Yıkılan binalarımızdan bu vatandaşlarımızı tahliye edip önce toplanma alanlarına sonra da geçici barınma alanlarına, çadır alanlarına ve kurum misafirhanelerine misafir etmek üzere yapılan bir çalışma var."

Sezer, tatbikat alanında 23 tane afet grubu bulunduğunu ve tamamının etkin bir şekilde çalıştığını kaydederek, "Bir mutluluğumuz da Türkiye'de akreditasyon sistemi son 3 yıldır büyük bir gelişme kaydediyor. Bugün Eskişehir'de de bunu gördük. Akredite ettiğimiz arama kurtarma birliklerimiz var. Bunlar, sahada etkin bir şekilde AFAD arama kurtarma birlikleriyle beraber çalışıyorlar. Mutluluk verici bir olay. 63 tane Türkiye genelinde akredite ettiğimiz arama kurtarma birliğimiz var. Destek AFAD gönüllülerimiz var. 20 bine ulaştı sayıları ve gönüllülerimiz var. 2019'da başlamasına rağmen şu anda 570 bin gönüllümüz oldu. Gerçekten de Avrupa'nın ve dünyanın örnek sistemlerinden bir tanesi. O da Türk halkının bu konulara vermiş olduğu, vatandaşlarımızın vermiş olduğu ehemmiyetten kaynaklanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin afetler ülkesi olduğunu söyleyen Sezer, tatbikatın afetlere hazırlık ve Eskişehir'in kapasitesini görme bakımından iyi bir deneme olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye özellikle afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme bakımından dünyada örnek ülkelerden bir tanesi. Geçen hafta uluslararası bir tatbikat yaptık. 40'a yakın ülke katıldı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikattı. Orada ulaştığımız kapasiteleri diğer ülkeler de kendilerine örnek olarak almak istiyorlar. Biz Birleşmiş Milletler INSARAG standartlarına göre arama kurtarma yapıyoruz, 2 tane arama kurtarma birliğimiz akredite durumda ama bütün birliklerimiz akredite olacak seviyedeler. Birleşmiş Milletlerin koymuş olduğu sınırdan dolayı, en fazla 2 birliği kendi içlerine aldıkları için 2 tane. Dünya standartlarında hem sivil toplum kuruluşlarımızı akredite edip eğitimlerini veriyoruz hem de kendi birliklerimizi bu seviyede yetiştiriyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'dan Kırgızistan'a kadar birçok ülkeye de mentorluk yapıyor, eğitimlerini veriyoruz."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Eskişehir'in büyük bir depremi kendi çabası, imkan ve kabiliyetiyle atlatabilmesi amacıyla bir senaryo kullandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ESTÜ İki Eylül Yerleşkesinde tatbikat gerçekleştirildi.

5,2 şiddetinde bir deprem senaryosunun kurgulandığı tatbikatta, enkazda kurtarma çalışması, radyoaktif sızıntıya müdahale, yangın söndürme ve altyapı sorunlarına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kongreye Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

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