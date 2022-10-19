Eskişehirspor'a altyapı tesisleri için 60 milyon 800 bin lira destek

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkan Zihni Çalışkan, Eskişehirspor Kulübüne altyapı tesisleri için destek sağlanmasına ilişkin protokolün imzalandığını duyurdu.



Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında kenti ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Eskişehirspor için sporcuların eğitim alacağı ve kamp yapacakları bir akademi ile modernize edilmiş tesis müjdesi verdiğini hatırlattı.



Bu kapsamda Valilik ile Spor Toto Teşkilatı arasında protokol imzalandığını bildiren Çalışkan, "60 milyon 800 bin TL'lik destek, Eskişehirspor'umuza ve şehrimize hayırlı olsun. Yapılacak bu tesislerde Eskişehirspor eski günlerindeki gibi geleceğin yıldızlarını kendi bünyesinde yetiştirecek. İnşallah, önümüzdeki süreçte de Eskişehirspor'umuz için güzel haberler vermeye devam edeceğiz. İlklere öncülük eden Eskişehirspor'umuzun mazideki şaşaalı günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.



Zihni Çalışkan, projenin hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu, Vali Erol Ayyıldız ve milletvekillerine, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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