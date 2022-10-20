Eskişehir'de KOBİ temsilcilerine "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" anlatıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" Eskişehir'de gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, kentteki bir otelde düzenlenen eğitim programında, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli büyüme hedefleri doğrultusunda, bağımsız ve gönüllü temelli 30 federasyon, ulusal, uluslararası 300'ün üzerinde dernek ve 50 bini aşkın şirketi temsil etmenin sorumluluğuyla çalıştıklarını söyledi.

KOBİ'lerin risklere hazır olması ve fırsatları değerlendirmesi için kapsayıcı iş birlikleriyle değer odaklı çalıştıklarını belirten Sönmez, "Dijital dönüşümün getirdiği yaratıcı inovasyon, yeşil dönüşümün öne çıkardığı sürdürülebilirlik temelli iş uygulamaları ve toplumsal dönüşümün ortaya koyduğu insan odaklı bir ekonomi anlayışı çerçevesinde üretim, tedarik zincirleri, ticaret ve rekabet bütünüyle yeniden kurgulanıyor. Oyunun kurallarının değil oyunun kendisini değiştirme gücüne sahip bu dönüşüm süreçleri de TÜRKONFED olarak dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklarıyla '3D' olarak tanımlıyoruz." dedi.

Sönmez, ekonominin ana dinamosu KOBİ'lerin oluşturduğu değeri artıracak ve dönüşüm yolculuklarına rehberlik edecek bu eğitim programının 4'üncü yılında Anadolu'da olmaya devam ettiğini dile getirdi.

KOBİ'lerin son 10 yılda istihdamdaki artışın yüzde 66'sında payının bulunduğuna dikkati çeken Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'lerimizin yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek katma değer ihracat gücünün artması, aynı zamanda refahın toplumsal tabana yayılmasını da sağlayacaktır. Bu alanda Eskişehir'imizin sahip olduğu potansiyellerin dikkat çekici olduğunu görüyor ve bu potansiyelleri zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eskişehir istihdamdan ihracata, üretim temelli kalkınma yolculuğumuzun önemli kalelerindendir. Yüksek teknoloji geliştirme kapasitesiyle sanayimiz ve ekonomimiz için yüksek katma yaratan kentlerimizin başında geliyor. Bir asrı aşan sanayileşme kültürü ve tecrübesi sanayide sektöre çeşitliliği, çevreye duyarlı, planlı, inovatif, ihracat odaklı sanayileşme anlayışıyla yerel bölgesel ekonomi gücünü ulusal ve uluslararası alana da taşıyor."

Sönmez, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde KOBİ'lere güç vermek üzere devam ettirdikleri İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar finanstan dijital pazarlamaya, e-ticaretten yönetim stratejilerine ve markalaşmaya uzanan içeriklerle yaklaşık 3 bin KOBİ'nin kendini yenileme ve tazeleme yolculuğunda yanlarında olduklarını bildirdi.

Programı geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Sönmez, "Yeni dönemde Akbank'ın katkıları, yeşil dönüşüm temasını ve bugün küresel ekonomide yetkinliğimizi artıracak. Uluslararası ticaretle e-ihracat konularının da programımıza aldık. İşini yönetebilen KOBİ'lerimiz geleceğimize yön verecek, üretimden ihracata çarpan etkisiyle yüksek bir verimlilik yaratarak, ülkemizi küresellikte önemli bir pozisyona taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

- 3 bin 733 KOBİ temsilcisine ulaşıldı

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise KOBİ'lerin Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98'ini oluşturduğunu belirtti.

KOBİ'lerin büyüme konusunda yaşadığı sıkıntılara değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki şirketlerin ortalama ömürlerinin 12 yıl civarında olmasının, yaşadığımız ölçek ekonomisi sorununun başlıca nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Bünyesinde bulunan 30 federasyon vasıtasıyla TÜRKONFED, Anadolu'daki KOBİ'lerin sesi olmayı hedeflemiş ve bu çerçevede Avrupa'da KOBİ'ler birliğinde ülkemiz KOBİ'lerini temsil etme görevini üstlenmiştir. İşimi Yönetebiliyorum projesiyle Nisan 2019 ile Eylül 2022 arasında online ve yüz yüze eğitimlerle Türkiye'de 3 bin 733 KOBİ temsilcisine erişilmiş, 310 KOBİ'ye dijital destek kapsamında ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat altyapısı, dijital pazarlama danışmanlığı destekleri sağlanmıştır. Proje kapsamında harcanan her 1 liranın, 1,2 liralık sosyal etki yarattığı görülmüştür. Projeyle eğitime katılan KOBİ'lerimizin cirolarının yüzde 66, sosyal medya ve dijital pazarlama araçları kullanımlarının yüzde 28, strateji ve iş değiştirme planları yapanların yüzde 18,3, yönetim becerilerinin yüzde 20 oranında yine özgüven ve motivasyonlarının yüzde 20'ye yakın farkındalıklarının da yüzde 17,4 oranında artmış olduğu görülmüştür."

Eskişehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık da katılımcılara seslendi.

Konuşmaların ardından proje direktörü Seval Kalkan tarafından katılımcılara projenin tanıtımı yapıldı.

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