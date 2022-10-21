Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Ambulans Servisinde görevli ekipler, ileri sürüş teknikleri eğitimi sonrasında slalom gösterisi sundu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Organize Sanayi Bölgesi'nde trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'in de dahil olduğu bölgedeki ekiplere eğitim verildiğini söyledi.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 100 kişinin güvenli ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim aldığını belirten Pala, "Eskişehir özelinde bu eğitimlerin yanı sıra motosikletli ambulansların da filomuza katılması ile vakaya ulaşım süremiz 5 dakikanın altına inmiş durumda." dedi.

Pala, Eskişehir'deki 41 istasyonda 698 personelin, 69 ambulansla görev yaptığını ifade etti.

Bilecik'te görevli acil tıp teknikeri Nurseda Gülmez ise eğitimin çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burada bunları tecrübe etmiş olduk. Bize özgüven sağlamış oldu. Eğitimde genellikle aracın hakimiyeti ile ilgili motor bilgisi, zincir takmanın yanı sıra parkurlar vardı." diye konuştu.

Eskişehir 15. Bölge Eğitim Koordinatörü Seda Şahin de 2022 yılında 4 kez ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlediklerini, katılımcı 81 personelden 14'ünün kadın olduğunu aktardı.

Etkinlik, eğitim alan personelin yaptığı slalom gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.