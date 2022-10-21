AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Güz Dönemi Toplantısını değerlendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, bir hafta boyunca süren Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Güz Dönemi Toplantısının tamamlandığını belirterek, Avrupa'da gündemde olan tüm konuların bir şekilde Türkiye'yi ilgilendirdiğini kaydetti.

Genel kurul toplantısında Batı Balkanlar ile ilgili Türkiye'nin duruşunu net şekilde ifade ettiğine değinen Günay, şunları bildirdi:

"Batı Balkanlar'da genişleme sürecini desteklediğimizi, bunun hem bölge ve AB hem de kıta için bir kazanım olduğunu vurguladım. Diğer yandan Avrupa genişlemesinin gündemden düştüğü, aşırı milliyetçiliğin, ırkçılığın ve İslam karşıtlığının güçlendiği bir dönemde tekrar Avrupa vizyonunu güçlendirecek ve Avrupa demokratik değerlerine güveni yeniden inşa edecektir. Bölgede hakimiyet kurmak için müdahale eden üçüncü tarafları da engelleyecek, güvenlik ve istikrar için önemli olan bir adım olacaktır."

Günay, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı" başlıklı raporun toplantının en önemli gündem konularından biri olduğunu aktırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve askeri varlığı ile insan hakları ihlallerinin arttığı ve siyasi amaçlı işkencelere varan durumlar ile karşı karşıya kalınan Kırım'ı da konuştuklarını belirten Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Ukrayna ve Rusya savaşı konusunda duruşumuz nettir. Cumhurbaşkanımız bölgedeki barış ve istikrar için taraflar arasında diplomatik girişimlerini sürdürürken, her zaman kendisinin de vurguladığı gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde bu savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini belirttik. İki önemli önerge verdik, hem Siyasi İşler Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'da kabul edilmesini sağladık. Bunlardan ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın tahıl koridoru açarak, gıda krizini engellediği konusu, diğeri de Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin gerçekleşmesi. Türkiye’nin rolü konusunda önemli önergelerin kabul edildiği ve dış politikamızı destekleyen bu raporun kabul edilmesi önemlidir."

Emine Nur Günay, AKPM Denetim Komitesinin hazırladığı Türkiye raporunda anlamsız bölümler olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin adil ve özgür seçimlerin garanti altına alınması çağrısı oldukça ilginç. Türkiye'de seçimlere katılım oranı ve seçim ortamı göz önüne alındığında, halkın iradesi özgür ve adil biçimde sandığa yansıyor. Dezenformasyon Yasası'nın AİHM tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğüne engel olacağı iddia ediliyor. Oysa AB'de yürürlüğe girecek Dijital Hizmetler Yasası ile amacı aynı, nefret söylemi, dezenformasyon ve sahte ürünlere karşı daha hızlı ve daha iyi önlemler almak." ifadelerini kullandı.

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