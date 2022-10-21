Eskişehir'de genç çiftin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de karı kocanın yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde 19 Ekim'de Yunus K. (27) ve eşi Elif K'nin (26) bulunduğu otomobilin önünü kendi aracıyla kesen zanlı ateş edip kaçtı.

Saldırıda yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin, akrabaları Emrah K. (33) olduğunu belirledi.

Zanlıyı yakalamak için çalışma sürerken, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan Emrah K. gözaltına alındı.

Emrah K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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