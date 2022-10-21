AK Parti İl Başkanı Çalışkan’dan ESO Başkanı Kesikbaş'a ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) seçimlerinde güven tazeleyen Oda Başkanı Celalettin Kesikbaş’a ziyarette bulundu.



Beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle ESO'ya gelen Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odasının şehir için önemli bir dinamik yapıyı teşkil ettiğini söyledi.



Çalışkan, ESO’nun Türkiye ekonomisinde her geçen gün daha da aktif olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Kesikbaş ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar diledi.

Celalettin Kesikbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemdeki projelerine dair bilgiler verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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