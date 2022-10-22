Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Zeydan'dan çiftçilere kaliteli buğday üretimi çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, ekmeklik un üretebilmek için kaliteli buğdaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Zeydan, yaptığı açıklamada, Eskişehir Ticaret Borsasının Türkiye'de spot işlemciliği en yüksek 3’üncü borsa olduğunu belirtti.



Eskişehir çiftçisinin mısır, arpa ve buğdayda ihtiyacının üzerinde üretim yaptığını, ilin Türkiye'nin önemli bir "buğday ambarı" olduğunu ifade eden Zeydan, şöyle konuştu:

"Türkiye’ye yetecek ve ihraç edecek şekilde buğday üretmemiz gerekiyor. Ekmeklik un üretebilmek için kaliteli buğdaya ihtiyacımız var. Kaliteli buğday dediğimiz, enerjisi ve proteini yüksek olan buğday çeşididir. Biz buğday üretiminde kaliteyi öne çıkarmamız ve kaliteli üretim yapmamız lazım ki ithalata bağımlılığımızı azaltalım. Rekoltede bu yıl sıkıntı yaşamadık. Geçtiğimiz kışı biraz kurak geçirmemize rağmen iyi bir sonuca ulaştık. Bu yıl da umarım iklim bakımından öyle olur. Eskişehir bölgesinin çiftçileri genellikle ziraatte doğruları bir araya getirebilen kabiliyete sahip çiftçiler. Yine iyi bir üretim dönemi bekliyoruz. Yıllardan beri ‘Türkiye tarıma önem vermeli’ diyorduk. ‘Tarım asla ihmal edilemez, edilmemeli’ diyorduk. Bu yıl tarım üretimindeki farkındalık müthiş düzeyde arttı."

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